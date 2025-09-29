The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“توتال إنرجي” تخطط لزيادة الإنتاج وخفض الإنفاق بمقدار 7,5 مليارات دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية الاثنين عن خطط لزيادة إنتاج النفط والغاز والكهرباء مع خفض الإنفاق بمقدار 7,5 مليارات دولار بين عامي 2026 و2030. 

وأعلنت المجموعة خلال فعالية “يوم المستثمرين” في نيويورك أنها ستعزز إنتاج النفط والغاز بنسبة 3% خلال تلك الفترة. 

وفي الوقت نفسه تعهدت خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عملياتها في قطاع النفط والغاز إلى النصف مقارنة بعام 2015، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 80% عن مستويات عام 2020. 

وتتعرض المجموعة لانتقادات لاستمرارها في استثمارات الوقود الأحفوري، وتؤكد أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب العالمي وتمويل تكنولوجيا الطاقة المتجددة. 

وتعتزم شركة النفط والغاز العملاقة، التي توسعت في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التركيز على مشاريع الاستكشاف والإنتاج ذات هامش الربح المرتفع مع الحفاظ على انتقائية في الاستثمارات المنخفضة الكربون. 

وسيبلغ معدل الإنفاق على مشاريع الطاقة المنخفضة الكربون 4 مليارات دولار سنويا، معظمها لوحدة الطاقة المتكاملة التابعة لها. 

وفي إطار خطتها لتقليص التكاليف، ستخفض الشركة نفقاتها الرأسمالية السنوية إلى 16 مليار دولار في عام 2026، وما بين 15 و17 مليار دولار بين عامي 2027 و2030 – أي أقل بنحو مليار دولار من التوجيهات السابقة، مؤكدة أن الوظائف لن تتأثر بذلك.

دلم/غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية