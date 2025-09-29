“توتال إنرجي” تخطط لزيادة الإنتاج وخفض الإنفاق بمقدار 7,5 مليارات دولار

أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية الاثنين عن خطط لزيادة إنتاج النفط والغاز والكهرباء مع خفض الإنفاق بمقدار 7,5 مليارات دولار بين عامي 2026 و2030.

وأعلنت المجموعة خلال فعالية “يوم المستثمرين” في نيويورك أنها ستعزز إنتاج النفط والغاز بنسبة 3% خلال تلك الفترة.

وفي الوقت نفسه تعهدت خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عملياتها في قطاع النفط والغاز إلى النصف مقارنة بعام 2015، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 80% عن مستويات عام 2020.

وتتعرض المجموعة لانتقادات لاستمرارها في استثمارات الوقود الأحفوري، وتؤكد أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية الطلب العالمي وتمويل تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتعتزم شركة النفط والغاز العملاقة، التي توسعت في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التركيز على مشاريع الاستكشاف والإنتاج ذات هامش الربح المرتفع مع الحفاظ على انتقائية في الاستثمارات المنخفضة الكربون.

وسيبلغ معدل الإنفاق على مشاريع الطاقة المنخفضة الكربون 4 مليارات دولار سنويا، معظمها لوحدة الطاقة المتكاملة التابعة لها.

وفي إطار خطتها لتقليص التكاليف، ستخفض الشركة نفقاتها الرأسمالية السنوية إلى 16 مليار دولار في عام 2026، وما بين 15 و17 مليار دولار بين عامي 2027 و2030 – أي أقل بنحو مليار دولار من التوجيهات السابقة، مؤكدة أن الوظائف لن تتأثر بذلك.

