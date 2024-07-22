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“تويسترز” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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تصدّر فيلم الحركة “تويسترز” شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد محققا إيرادات بلغت 80,5 مليون دولار، وفقا لأرقام شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وتؤدي دور البطولة في هذا الفيلم، وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج في العام 1996 يروي أحداثا عن أعاصير مدمّرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، ديزي إدغار-جونز إلى جانب غلين باول.

وأزاح فيلم “تويسترز” وهو من إنتاج استوديوهات “يونيفيرسل” فيلم الرسوم المتحركة “ديسبيكابل مي 4” الذي تراجع إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 23,8 مليون دولار.

وحلّ في المركز الثالث فيلم رسوم متحركة آخر بعنوان “فايس فيرسا 2″، وهو الجزء الثاني لفيلم من إنتاج استوديوهات بيكسار وديزني وحقق عائدات بلغت 12,8 مليون دولار.

وجاء رابعا فيلم الرعب “لونغ ليغز” من بطولة نيكولاس كيدج مع تحقيقه 11,7 مليون دولار، متقدما على “إي كوايت بلايس: داي 1″، وهو الجزء الثالث في سلسلة أفلام حول أهوال نهاية العالم وقد جمع 6,1 ملايين دولار.

 وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- “تو ذي مون” (3,3 ملايين دولار).

7- “باد بويز 4” (2,6 مليون دولار).

8- “باد نيوز” (مليون دولار).

9- “ماكسين” (819 ألف دولار).

10- “ذي بايكرايدرز (700 الف دولار).

ارب/الح/غ ر

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