“تي اس ام سي” التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية تستثمر 100 مليار دولار في مصانعها بأريزونا

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أعلنت شركة “تي اس ام سي” التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية الخميس استثمارا إضافيا بقيمة مئة مليار دولار في ولاية أريزونا الأميركية، عقب إعلانها تحقيق أرباح فصلية صافية قياسية مدفوعة بالطلب الهائل على مكوّنات الذكاء الاصطناعي.

وتُعد “تي اس ام سي” أكبر شركة مُصنّعة للرقائق الإلكترونية التي تُستخدم في مختلف الأجهزة والتقنيات، من هواتف “أبل” وصولا إلى معالجات “نفيديا”، وكانت من أبرز المستفيدين من السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستستثمر “تي اس ام سي” 100 مليار دولار إضافية في بناء مصانع رقائق أشباه الموصلات في ولاية أريزونا، لتصل استثماراتها الإجمالية في الولايات المتحدة إلى 265 مليارا.

وقال رئيس مجلس الإدارة سي سي وي، خلال إعلان النتائج المالية للشركة، إنّ هذا الاستثمار “يهدف إلى بناء عدد من مصانع رقائق أشباه الموصلات لتقنيات 2 نانومتر وما دونها، بالإضافة إلى مصانع التغليف المتقدمة”.

وتابع “يواصل التوجه العالمي المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي تعزيز الحاجة إلى قدرات حوسبة أكبر”.

من جهة ثانية، قال وي “نتوقع حاليا أن يتجاوز نمو إيراداتنا لعام 2026 نسبة 40% على أساس سنوي، بالدولار الأميركي”.

وارتفع صافي أرباح “تي اس ام سي” خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو بنسبة 77,4% على أساس سنوي ليصل إلى 706,6 مليارات دولار تايواني (22 مليار دولار أميركي)، متجاوزا بذلك توقعات المحللين البالغة 624,4 مليار دولار تايواني.

كما تجاوزت هذه النتيجة الرقم القياسي الفصلي السابق البالغ 572,48 مليار دولار تايواني للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 36% لتصل إلى 1,3 تريليون دولار تايواني.

امج/رك/الح