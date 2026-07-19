“جينغيه” الصينية تطالب بتعويضات إثر تأميم الحكومة البريطانية شركة “بريتيش ستيل”

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طلبت مجموعة “جينغيه ستيل” الصينية لصناعة الصلب بتعويضات الأحد، مهدّدة الحكومة البريطانية برفع دعوى ضدها بعد قرار تأميم شركة “بريتيش ستيل” التي كانت ملكها.

وجاء في بيان أصدرته المجموعة على حسابها الرسمي في “وي تشات” أن “جينغيه تدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة وهي ستسعى حتّى النهاية إلى الحصول على تعويض شامل بالسبل القانونية”.

وكانت المجموعة الصينية قد اشترت “بريتيش ستيل” في 2020.

وكان مصنع الشركة في سكانثورب بشمال إنكلترا، وهو آخر موقع في بريطانيا قادر على إنتاج الصلب انطلاقا من الخام، مهددا بالإغلاق العام الماضي بعدما أعلنت “جينغيه” أنه لم يعد مجديا اقتصاديا.

ودفع ذلك الحكومة البريطانية إلى التدخل وتولّي إدارة الشركة في نيسان/أبريل 2025، قبل أن تعلن في أيار/مايو الماضي عزمها طرح تشريع لتأميمها.

ويعيد التأميم ملكية “بريتيش ستيل” إلى الدولة للمرة الأولى منذ العام 1988.

وتعتبر لندن احتمال إغلاق مصنع سكانثورب تهديدا للأمن الاقتصادي لبريطانيا على المدى الطويل، في ظل تراجع صناعة الصلب التي كانت تعد من ركائز الاقتصاد البريطاني.

وحصل قرار التأميم على موافقة ملكية الأربعاء في آخر خطوة من المسار التشريعي المعمول به في بريطانيا.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك كير ستارمر أن القرار “يضمن مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، ويحمي الوظائف المتخصصة، ويصون قدرة وطنية حيوية”.

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن “استياء شديد” الجمعة، متّهمة لندن في بيان بالاستيلاء بالقوة على “بريتيش ستيل بذريعة الأمن القومي”.

سام/م ن/خلص