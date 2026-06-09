“جي إس كيه” البريطانية تستحوذ على “نوفالنت” الأميركية بـ10,6 مليارات دولار

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أعلنت مجموعة الأدوية البريطانية “جي إس كيه” (GSK) الثلاثاء عن اتفاق للاستخواذ على شركة “نوفالنت” (Nuvalent) الأميركية المتخصّصة في علاجات السرطان، في مقابل 10,6 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة تشمل ثلاثة علاجات لسرطان الرئة لا تزال في مراحل الاختبار.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ”جي إس كيه” لوك ميلز بأن علاجين “قد يكونان من الأفضل في فئتهما، وقد يُطرحان هذا العام إذا حصلا على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية”.

وتتوقع الشركة البريطانية إتمام الصفقة خلال العام الجاري، ما قد يتيح طرح الدواءين “زيدسامتنِب” (zidesamtinib) و”نيلا دالكِب” (neladalkib) في السوق قبل نهاية العام 2026، في حال الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “نوفالنت” جيمس بورتر “سيساعد سجلّ جي إس كيه القوي وبنيتها التحتية وخبرتها، في تسويق زيدسامتنِب ونيلا دالكِب بنجاح، إضافة إلى تسريع تطوير خط الأبحاث الأوسع لدينا”.

وشهد قطاع صناعة الأدوية تحديات على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهدافه برسوم جمركية، بهدف تعزيز الاستثمار داخل الولايات المتحدة وخفض أسعار الأدوية.

وكانت “جي إس كيه” إلى جانب شركات أدوية كبرى غير أميركية، وافقت في كانون الأول/ديسمبر على خفض أسعار أدوية الوصفات الطبية للمرضى الأميركيين، في مقابل إعفاءات جمركية لمدة ثلاث سنوات.

وتولى ميلز قيادة “جي إس كيه” في كانون الثاني/يناير، خلفا لإيما وولملي بعد قرابة تسع سنوات في المنصب، علما أنه كان يشغل سابقا منصب المدير التجاري للمجموعة.

بكب/ملك/جك