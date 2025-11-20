The Swiss voice in the world since 1935
“جي 42” تشيد بالموافقة الأميركية على حصولها على شرائح الذكاء الاصطناعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رحّبت المجموعة الإماراتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة “جي 42” الخميس بموافقة البيت الأبيض على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إليها.

وقالت المجموعة إن هذه الخطوة تُسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الجارية في الإمارات، وفي مقدمتها مشروع “ستارغيت الإمارات”، وهو مجمّع حوسبة للذكاء الاصطناعي بسعة واحد جيغاواط تنفّذه “جي 42” لصالح “أوبن ايه آي” بالشراكة مع “أوراكل” و”سيسكو” و”إنفيديا” و”سوفت بنك غروب”.

ويندرج “ستارغيت الإمارات” ضمن مشروع مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأميركي بسعة خمسة جيغاواط، المصمّم لتلبية متطلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات حوسبية مع خفض زمن معالجة البيانات في المنطقة.

م ل/كام

