“دبي الإنسانية” تأمل في عودة إمدادات المساعدات لوتيرة ما قبل الحرب

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لاحظ مدير المركز اللوجستي الإنساني العملاق في دبي أن إيصال المساعدات الدولية تعطل بشدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، آملا في “استعادة خطوط إمداد سلسة” بتكاليف مضبوطة، في أعقاب الاتفاق الإيراني الأميركي.

وتستخدم عشرات المنظمات ووكالات الأمم المتحدة المستودعات الضخمة التابعة ل”دبي الإنسانية” التي يقودها جوزيبي سابا، للاستجابة للاحتياجات الطارئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من الموقع الجغرافي للإمارة وشبكة المواصلات فيها.

لكن هجمات إيران على جيرانها في الخليج، ردا على الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير، وتعطيلها الملاحة في مضيق هرمز، تسببت في ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التأمين، ما أجبر الجهات الإنسانية الفاعلة على مراجعة حساباتها.

وأكد سابا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الأربعاء لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يكون له أثر إيجابي “سريعا جدا” على القطاع.

وأضاف “سعر النفط يتراجع بالفعل، وأتوقع أن تنخفض أقساط التأمين المرتبطة بالحرب تلقائيا”، مع إقراره بأن معاودة حركة الملاحة البحرية وتيرتها الطبيعية قد “تستغرق وقتا”.

وأوضح أنه خلال النزاع “بحثنا عن طرق بديلة” عبر موانئ أخرى في المنطقة برا أو جوا. واستمر إيصال المساعدات إلى غزة ولبنان وسوريا، ومؤخرا إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية استجابة لتفشي وباء إيبولا.

لكن ذلك ترك أثره “على المواعيد والتكاليف”.

ووفق برنامج الأغذية العالمي الذي يدير نحو 3000 طن من المساعدات في “دبي الإنسانية” نيابة عن حوالى 40 شريكا، فقد ارتفعت تكاليف النقل بنحو 20% وزادت التأخيرات في بعض الحالات لعدة أسابيع.

جاء ذلك في سياق صعب أصلا بالنسبة الى المنظمات الإنسانية التي تعاني من انخفاض التمويل.

وتقلّص حجم المساعدات المقدمة انطلاقا من “دبي الإنسانية” بنسبة “30 إلى 35%” في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم زيادة عدد عمليات التسليم والدول المعنية، وفق مديرها التنفيذي.

ومع ذلك، يبقى جوزيبي سابا “متفائلا وواثقا من أننا سنستعيد في وقت ما، ليس في غضون 24 ساعة ولكن في غضون فترة زمنية معقولة، خطوط إمداد سلسة”.

ساع/ح س/ب ق