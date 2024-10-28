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“دبي لصناعات الطيران” تعلن شراء 10 طائرات بنحو نصف مليار دولار

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أعلنت “دبي لصناعات الطيران” الاثنين أنها وقعت مؤخراً اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ نصف مليار دولار أميركي.

وبحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، تتكون محفظة الطائرات بأكملها من طائرات ذات هيكل ضيق من الجيل التالي وهي مؤجرة لأربع شركات طيران في أربع دول.

إضافة إلى ذلك، بدأت “دبي لصناعات الطيران” بإدارة عمليات شراء وبيع حصص ملكية في 36 طائرة مدارة من مستثمرين حاليين إلى مستثمرين جدد، وتتم إدارة هذه الطائرات لصالح مستثمرين مؤسسيين من خلال قسم خدمات المستثمرين في الطائرات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيروزتار ابور “نواصل تعزيز محفظتنا بالمزيد من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود والمتطورة تكنولوجيا، ونتطلع إلى الترحيب بشركة طيران جديدة إلى قاعدة مستأجرينا، فضلا عن تعميق علاقتنا مع ثلاثة عملاء طيران آخرين وبمجرد تسليمها، من المتوقع أن تكون هذه الطائرات الحديثة مع فترات إيجارها المتبقية مناسبة لمعايير محفظة طائراتنا”.

ومن المتوقع تسليم الطائرات بنهاية العام 2024 الحالي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية