“ذي غارديان” تتوقف عن نشر محتوياتها على “اكس”

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أعلنت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية الأربعاء عن توقفها عن نشر مقالاتها على حسابها الرسمي في شبكة “اكس” التابعة لإيلون ماسك واصفة إيّاها بـ”منصّة إعلامية مسمومة” حيث تنتشر محتويات “غالبا ما تكون مزعجة”.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة “نعتبر أن مساوئ النشر على اكس باتت الآن تفوق منافعه”.

وأردفت “ذي غاردين” أنه “من الممكن استخدام الموارد استخداما أفضل مع الترويج لصحافتنا في موقع آخر”.

وأوضحت الصحيفة اليسارية الميول التي يتبعها قرابة 11 مليون مستخدم على الشبكة “هي مسألة كنّا نفكّر فيها منذ فترة نظرا للمحتويات التي غالبا ما تكون مزعجة المروّج لها أو الموجودة على المنصّة، بما في ذلك نظريات مؤامرة وعنصرية لليمين المتطرّف”.

وأشارت إلى أن “حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية أتت لتعزّز قناعة اتّخذناها منذ فترة طويلة ومفادها أن اكس منصّة إعلامية مسمومة وأن صاحبها إيلون ماسك نجح في استخدام نفوذه لصوغ ملامح الخطاب السياسي”.

والأربعاء كان ما زال من الممكن النفاذ إلى حساب الصحيفة على “اكس” لكن رسالة أرفقت به للإشارة إلى “أرشفة الحساب” وإعادة توجيه الزوار إلى الموقع الإلكتروني لـ”ذي غارديان”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيزال في وسع مستخدمي “اكس” تشارك منشوراتها وأنها ستضمّن مقالاتها “محتويات من اكس بين الحين والآخر” نظرا “لطبيعة تغطية المستجدّات مباشرة”.

وأوضحت أنه سيزال أيضا في مقدور مراسليها استخدام الشبكة وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا حسابات لها فيها.

في العام 2022، اشترى إيلون ماسك، وهو أثرى أثرياء العالم، “اكس” المعروفة سابقا بـ”تويتر” في مقابل 44 مليار دولار وما انفكّ مذاك يثير الجدل بالنهج المتّبع لإدارة محتوياتها والقائم على رؤية راديكالية لحرّية التعبير ترفض الرقابة بكلّ أشكالها.

وماسك من كبار داعمي دونالد ترامب وقد استغلّ حسابه الشخصي على الشبكة الذي يتابعه قرابة 205 ملايين متابع لحشد الأصوات للمرشّح الجمهوري.

وأعلن ترامب الثلاثاء عن تعيينه على رأس وزارة جديدة ستستحدث في عهده المقبل لتعزيز كفاءة الحكومة.

جج/م ن/رك