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“راينميتال” تقر بانتكاسة بعد فشل صفقة الفرقاطات مع الحكومة الألمانية

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اعتبر الرئيس التنفيذي لـ”راينميتال” أرمين بابرغر في مقابلة نشرت السبت أن فشل المجموعة العملاقة للصناعات الدفاعية في التوصّل إلى صفقة مع الحكومة الألمانية بشأن الجيل الجديد من السفن الحربية، يشكّل “انتكاسة” كبيرة.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية على نحو مفاجئ تخليها عن المشروع المقدّر بمليارات اليوروهات، ما تسبّب في تراجع أسهم “راينميتال” التي كان من المتوقع أن تحصل على العقد.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة إن “إلغاء مشروع اف 126 شكّل انتكاسة لنا ولم نكن نتوقّعه بتاتا”.

وفي بادئ الأمر، كُلّفت شركة هولندية بمشروع بناء الفرقاطات هذا. لكن بعد سنوات من التأخير والمشاكل، كان من المتوقّع أن توكّل السلطات الألمانية “راينميتال” بالمهمّة، وهي أصلا مزوّد كبير للجيش الألماني بالعتاد.

وبدلا من المضي قدما في المشروع، قرّرت الحكومة الألمانية شراء سفن حربية أصغر حجما من مجموعة “تي كاي ام اس”.

ودافع بابرغر عن قرار مجموعته شراء مصنع السفن “ان في ال” الذي كان من المفترض أن يتولّى مشروع “اف 126” قائلا “كان قرار راينميتال خوض غمار القطاع البحري صائبا، لأن الطلب مرتفع وليس من الجيش الألماني فحسب”.

وتنفق ألمانيا، كغيرها من الدول الأوروبية، مبالغ طائلة لتنشيط قواتها العسكرية التي أهملت لفترة طويلة في ظلّ توتّر العلاقات مع روسيا وتبدّل الموقف الأميركي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

سر/م ن/ود

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية