“راين اير” تفكر في تأخير استلام طائرات “بوينغ” بسبب الرسوم الجمركية

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هدّد المدير العام لشركة “راين اير”، كبرى شركات الطيران الأوروبية من حيث عدد الركاب، بتأخير استلام طلبيات طائرات من صنع “بوينغ” إذا ما ارتفعت كلفتها بسبب حرب الرسوم الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرّر أن تستلم المجموعة التي تتّخذ في ايرلندا مقرّا لها 25 طائرة “بوينغ” جديدة اعتبارا من آب/أغسطس، لكنّ مديرها مايكل أوليري أكّد ألا حاجة إلى هذه الطائرات الجديدة قبل “آذار/مارس -نيسان/أبريل 2026”.

وقال أوليري في مقابلة مع “فاينانشل تايمز” إنه “إذا فُرضت رسوم جمركية على هذه الطائرات، من المرجّح جدّا أن نؤخّر التسليم” ريثما يسود “المنطق”.

وتبلغ الرسوم الجمركية التي أقرّها دونالد ترامب 10 % بالنسبة إلى كلّ بلدان العالم وتصل إلى 25 % على الفولاذ، فضلا عن الحرب الجمركية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين مع رسوم متبادلة تتخطّى قيمتها 100 %.

وكلّ هذه الرسوم التي ترخي بظلالها على سلسلة إمدادات معولمة لها أثر على قطاع الملاحة الجوّية.

وكان مدير “دلتا ايرلاينز” إد باستيان قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي دفع الرسوم الجمركية على طائرات “ايرباص” المرتقب تسليمها هذه السنة.

وأوردت “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة على الملفّ أن الصين طلبت من شركاتها للطيران تعليق تسلّم طائرات “بوينغ” بسبب الرسوم الجمركية، فضلا عن “وقف شراء التجهيزات وقطع الغيار للطائرات من شركات أميركية”.

وتتسبّب الرسوم الجمركية الأميركية في مضاعفة سعر الطائرات وقطع الغيار المصنّعة في الولايات المتحدة والمستوردة إلى الصين.

زاب/م ن/الح