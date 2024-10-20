مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

“زايد الإنسانية” تقدم 5 ملايين درهم دعما لحملة “الإمارات معك يا لبنان”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم (نحو 1,3 مليون دولار)، دعما لحملة “الإمارات معك يا لبنان”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن حزمة المساعدات تشمل “مبلغا نقديا بقيمة 3 ملايين درهم، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة مليوني درهم تتوزع على 10 آلاف طرد غذائي، و5 آلاف بطانية، و1200 حقيبة شتوية تشمل كافة المستلزمات للوقاية من فصل الشتاء، و5 آلاف فرشة، و1000حقيبة إغاثية، و2000 مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، و1000 حقيبة إسعافات أولية، فضلا عن 15 ألف من أطقم ملابس وغيرها”.

وأوضحت أن “تستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25000 أسرة، وتكفي لأكثر من 125000 فرد”.

أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
232 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
74 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية