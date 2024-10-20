“زايد الإنسانية” تقدم 5 ملايين درهم دعما لحملة “الإمارات معك يا لبنان”

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قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم (نحو 1,3 مليون دولار)، دعما لحملة “الإمارات معك يا لبنان”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن حزمة المساعدات تشمل “مبلغا نقديا بقيمة 3 ملايين درهم، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة مليوني درهم تتوزع على 10 آلاف طرد غذائي، و5 آلاف بطانية، و1200 حقيبة شتوية تشمل كافة المستلزمات للوقاية من فصل الشتاء، و5 آلاف فرشة، و1000حقيبة إغاثية، و2000 مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، و1000 حقيبة إسعافات أولية، فضلا عن 15 ألف من أطقم ملابس وغيرها”.

وأوضحت أن “تستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25000 أسرة، وتكفي لأكثر من 125000 فرد”.

أم/