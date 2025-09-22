“سالك” تحصل على عضوية الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة

أعلنت الرابطة الدولية للجسور والأنفاق والطرق السريعة (IBTTA)، المنظمة العالمية في قطاع تشغيل أنظمة الطرق الممولة بالرسوم، انضمام شركة “سالك”، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إلى عضويتها.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الإثنين، أن الإعلان جاء خلال مشاركة “سالك” في القمة العالمية للتعرفة المرورية في مدينة ليون الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن الرابطة الدولية، التي أسّست في 1932 وتتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا لها، تضم مؤسسات وشركات مشغّلة لأنظمة الطرق المدفوعة وجهات حكومية، وتهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات في مجال البنية التحتية للطرق.

