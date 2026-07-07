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“سامسونغ” تتوقع ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني بأكثر من 1800%

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توقعت شركة “سامسونغ إلكترونكس” الكورية الجنوبية الثلاثاء ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام 1810,3% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المجموعة في بيان إفصاح مالي أن هذه الأرباح التشغيلية للفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو بلغت ما يعادل 51 مليار يورو.

ومن المتوقع أن ترتفع إيراداتها الفصلية بنسبة 129% على أساس سنوي لتصل إلى ما يعادل 98 مليار يورو.

وساهم الارتفاع المتزايد في الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية العملاقة على تسجيل أرباح قياسية هذا العام.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية كشفت في 29 حزيران/يونيو عن خطة ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من ألف مليار يورو على مدى عشر سنوات، لبناء مصانع لأشباه الموصلات المتقدمة ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وفي إطار هذه الخطة، سيخصص ما يعادل 455 مليار يورو لتمويل بناء أربعة مصانع جديدة من جانب شركة “سامسونغ” ومنافستها المحلية “إس كيه هاينكس” في جنوب غرب كوريا الجنوبية.

كدل-سجه/الح

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