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“سامسونغ الكترونيكس” تعلن وفاة رئيسها التنفيذي المشارك

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توفي الثلاثاء عن 62 سنة الرئيس التنفيذي المشارك لـ”سامسونغ الكترونيكس” هان جونغ هي، وهو من أبرز الأسماء التي ساهمت في نجاح قسم أجهزة التلفزيون في الشركة، بعد تعرّضه لنوبة قلبية، على ما أفادت الشركة وكالة فرانس برس.

وقال ناطق رسمي باسم “سامسونغ الكترونيكس” إنّ هان الذي أمضى نحو أربعة عقود في الشركة التكنولوجية العملاقة “توفي بسبب سكتة قلبية اليوم (الثلاثاء)”.

ويُنسب إليه فضل كبير في وضع القسم المتخصص في أجهزة التلفزيون في الشركة “على قمة السوق العالمية”، بحسب سيرته الذاتية التي نشرتها الشركة في وقت سابق من آذار/مارس.

وتشير السيرة إلى أنّ “هان أدى دورا رئيسيا في إطلاق أجهزة تلفزيون ليد LED ذات المستوى العالمي من سامسونغ”.

و”سامسونغ إلكترونيكس” هي شركة تابعة لمجموعة “سامسونغ” الكورية الجنوبية.

وتأتي وفاة هان المفاجئة في وقت تواجه “سامسونغ إلكترونيكس”، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، تحديا متزايدا لتصدّر سوق الذكاء الاصطناعي.

ودعا لي جاي يونغ كبار المسؤولين في “سامسونغ إلكترونيكس” إلى تغيير عقليتهم لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، واصفا الوضع بـ”مسألة بقاء”، بحسب وكالة “يونهاب”.

كجك/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية