“سايف ذا تشيلدرن” تصف لمجلس الأمن احتضار أطفال غزة البطيء جراء الجوع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أكدت رئيسة منظمة “سايف ذا تشيلدرن” أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن “أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار” سائلة “أين أنتم؟”، ووصفت بالتفاصيل احتضارهم البطيء مؤكدة أنهم باتوا لا يقوون حتى على البكاء.

دُعيت إنغر آشينغ للتحدث في اجتماع للمجلس عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وشددت على أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي ليست مجرد “مصطلح تقني”. 

وقالت “عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام، يعاني الأطفال من سوء تغذية حاد، ثم يموتون ببطء وألم. هذا، ببساطة، هو معنى المجاعة”.

ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع، مؤكدة أن “الجسم يستهلك  نفسه … فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية”، حتى آخر نفس. 

وأضافت “مع ذلك، يخيِّم في عياداتنا الصمت تقريبا. لم يعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون. إنهم يرقدون هناك، هزيلين، يذوبون حرفيا أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض”. 

وقالت “أخبرناكم بصوت عالٍ وواضح أن هذا قادم. يتحمل كل من في هذه القاعة مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرك لوقف هذه الفظائع”. 

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جويس مسويا “إن إنهاء هذه الأزمة التي صنعها الإنسان يتطلب منا التصرف كما لو أن أمنا أو أبانا أو طفلنا أو عائلتنا هم من يحاولون البقاء على قيد الحياة في غزة اليوم”. 

ورحبت بـ “زيادة طفيفة” في المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، وباستئناف عمليات تسليم السلع الغذائية.

وقالت “إنها تطورات مهمة، لكنها لن توقف المجاعة”. 

بعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس رسميا حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية ويتخذ من روما مقرا، تقريرا أفاد بأن هناك مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20 في المئة من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول أواخر أيلول/سبتمبر.

ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون “جوعا كارثيا”، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت.

وطالبت إسرائيل الأربعاء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بسحب التقرير الذي وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو بأنّه “كذب صريح”.

أبد/س ح/ص ك

