“سبايس إكس” توقع اتفاقا مع “ريفلِكشن إيه آي” بـ1,8 مليار دولار سنويا

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أعلنت شركة سبايس إكس الاثنين توقيعها عقدا مع شركة “ريفليكشن إيه آي” الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ستدفع بموجبها حوالي 1,8 مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقيتين سابقتين مع شركتي أنثروبيك وغوغل، تم توقيعهما في أوائل أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو على التوالي. ويؤكد هذا الاتفاق الجديد تطور نموذج أعمال سبايس إكس التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمزود لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب العقد الجديد، ستتمكن “ريفليكشن إيه آي” من الوصول إلى سعة مركز بيانات “كولوسوس 2″، الواقع في ممفيس على الحدود بين ولايتي تينيسي وميسيسيبي، بدءا من 1 تموز/يوليو، وفق ما صرحت الشركة لوكالة فرانس برس.

وبمجرد أن تصل العمليات إلى طاقتها الكاملة، ستدفع “ريفليكشن إيه آي” لـ”سبايس إكس إيه آي” – فرع “سبايس اكس” المتخصص في الذكاء الاصطناعي – 150 مليون دولار شهريا حتى أواخر عام 2029.

ويحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار مسبق مدته 90 يوما.

وستوفر سبايس إكس لشركة “ريفليكشن إيه آي” إمكانية الوصول إلى معالجات إنفيديا GB300، التي تُعد من بين الأقوى في السوق.

بعد أن أنشأت شركة سبايس إكس بوتيرة سريعة مراكز بيانات مخصصة في الأساس لعملياتها الخاصة ولتطوير الذكاء الاصطناعي، غيّرت مسارها وبدأت بمشاركة مرافقها مع شركات أخرى.

تأسست شركة “ريفليكشن إيه آي”، ومقرها نيويورك، عام 2024 على يد باحثين سابقين في “غوغل ديب مايند” هما ميشا لاسكين ويوانيس أنتونوغلو.

تعمل الشركة الناشئة على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يتميز بانفتاحه، ما يعني إمكانية تحميله وتعديله، على عكس النماذج المغلقة مثل “تشات جي بي تي” من “أوبن إيه آي”.

تو/جك