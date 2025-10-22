“سبايس اكس” تعطّل أكثر من 2500 جهاز “ستارلينك” في مراكز احتيال في بورما

عطّلت شركة “سبايس أكس” أكثر من 2500 جهاز “ستارلينك” تُستخدم في مراكز احتيال إلكتروني في بورما، على ما أعلنت مسؤولة في الشركة الأميركية الأربعاء.

وكشفت وكالة فرانس برس الأسبوع الفائت عن أعمال بناء متسارعة لمراكز احتيال الكتروني في بورما، بالإضافة إلى تزايد كبير في استخدام أجهزة “ستارلينك” في هذه الأنشطة غير القانونية التي تسلب مليارات الدولارات سنويا من ضحايا عبر الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وقالت نائبة رئيس العمليات التجارية لـ”ستارلينك” في “سبايس إكس” لورين دراير، عبر منصة اكس إن شركتها “نجحت في تحديد وتعطيل أكثر من 2500 جهاز ستارلينك بالقرب من مراكز يشتبه أنها مراكز احتيال” في بورما.

في الوقت نفسه، شاهد صحافي من وكالة فرانس برس مئات الأشخاص يفرّون سيرا، أو على دراجات نارية، أو في شاحنات صغيرة من أحد أكبر مراكز الاحتيال في البلاد، وهو مركز “كاي كاي بارك” الواقع على الحدود مع تايلاند.

وأشار موظف سابق في المركز إلى أنّ الحملة الأمنية ضد المركز مستمرة.

فقد داهمت سلطات المجلس العسكري الحاكم في بورما الاثنين “كاي كاي بارك” وأعلنت مصادرة 30 جهاز “ستارلينك” للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وهو جزء صغير من الأجهزة المستخدمة فعليا في الموقع.

