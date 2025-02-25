“ستاربكس” ستلغي 1100 وظيفة وسط تباطؤ مبيعاتها

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تعتزم سلسلة مقاهي “ستاربكس” إلغاء 1100 وظيفة مؤسسية وإدارية في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى معاودة تسجيل نمو في مبيعاتها، على ما أعلن رئيسها التنفيذي الجديد براين نيكول الاثنين.

وقال نيكول في رسالة إلى الموظفين إن الشركة ستتخذ “قرارا صعبا بإلغاء 1100 وظيفة حالية في خدمة الدعم ومئات عدة من الوظائف الإضافية المفتوحة والشاغرة”.

ولن تؤثر هذه الخطوة على الموظفين الذين يحضّرون القهوة والمعروفين باسم “باريستا” في “ستاربكس”. كانت الشركة توظف حتى أيلول/سبتمبر 2024، 361 ألف عامل بينهم 16 ألفا في مناصب إدارية وأخرى في خدمة الدعم.

انضم نيكول إلى “ستاربكس” في أيلول/سبتمبر 2024 في إطار سياسة تغيير القيادة في وقت تواجه السلسلة تراجعا في المبيعات.

وفي أحدث ربع سنوي، أعلنت “ستاربكس” عن انخفاض في أرباحها بعد تراجع مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 4%.

في مؤتمر عبر الهاتف يتمحور على الأرباح في 28 كانون الثاني/يناير، تحدث نيكول عن اختبارات لبرنامج تجريبي هدفه تنشيط السلسلة عن طريق تسريع خدمة الزبائن وإعادة إحياء اللمسات الشخصية كالملاحظات التي يكتبها محضرو القهوة للزبائن على الأكواب.

وقال نيكول “نعمل على تبسيط هيكليتنا، وإزالة الازدواجية وإنشاء فرق أصغر وأكثر سرعة”، مضيفا ان “هدفنا هو العمل بكفاءة أكبر، وتقليص التعقيد، وتحقيق عمل تكامل أفضل”.

وتخطط “ستاربكس” أيضا لخفض عدد المنتجات التي توفرها.

وذكرت عبر موقعها الالكتروني أنها ستزيل “مجموعة من المشروبات الأقل شعبية من القوائم، مثل بعض مشروبات الفرابتشينو التي لا تُباع بشكل شائع، ويُعد تحضيرها معقّدا، أو المشروبات التي تشبه أخرى”.

جمب/رك/جك