“سنابتشات” توسع قاعدة مستخدميها… لكنّ توقعاتها تخيّب آمال السوق

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قلصت “سناب”، الشركة الأم لتطبيق “سنابتشات”، خسائرها إلى 249 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي بعدما بلغت 377 مليون دولار قبل عام، لكن توقعاتها للربع الحالي خيّبت آمال السوق.

وخسرت المجموعة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا أكثر من 17% في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك الخميس.

وتحظى الشبكة الاجتماعية بشعبية لدى المراهقين، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في جذب المعلنين والمستثمرين.

وقد فاقت نتائج المجموعة التوقعات على صعيد نمو الجمهور، إذ إنّ للتطبيق 432 مليون مستخدم يومياً، و850 مليوناً يستخدمونه مرة واحدة على الأقل شهرياً.

وباتت خدمتها المدفوعة “سنابتشات+” المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تضمّ 11 مليون مشترك، مقارنة بـ7 ملايين في نهاية عام 2023.

وفي الربع الأول، أدى نمو حجم مبيعاتها بنسبة 21%، وهو رقم أعلى من المتوقع، إلى طمأنة السوق لفترة.

لكن هذه المرة إيراداتها الفصلية البالغة 1,24 مليار دولار (+16%) وخصوصاً توقعاتها للربع الثالث (بين 1,34 و1,38 مليار دولار) أتت أقل من المتوقع.

وقالت جاسمين إنبيرغ من شركة “إي ماركتر”، “لا يبدو أن سناب قادرة على الحفاظ على المستثمرين لفترة طويلة”.

وأضافت “رغم النمو القوي للمشتركين في سنابتشات+، لم يكن المستثمرون سعداء بالنمو الضعيف في أعمالها الإعلانية الأساسية، لا سيما في ضوء النمو الكبير في عدد المعلنين النشطين”.

على عكس “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام)، لم تتمكن سناب أبداً من تحقيق ما يكفي من عائدات الإعلانات لجني ربح سنوي.

وفي شباط/فبراير، أعلنت المجموعة أنها ستفصل 10% من موظفيها، أو حوالى 500 شخص. وكانت قد استغنت بالفعل عن 20% من موظفيها في صيف عام 2022 (أكثر من 1200 شخص).

جوج/جك/رك