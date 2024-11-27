“سوفت بنك” تزيد حصتها في “أوبن إيه آي” بـ1,5 مليار دولار

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ذكرت قناة “سي إن بي سي” الأربعاء أن شركة “أوبن إيه آي”، منشئة تطبيق “تشات جي بي تي” ستسمح لموظفيها ببيع أسهم بقيمة 1,5 مليار دولار تقريبا لشركة “سوفت بنك” اليابانية المستثمرة في مجال التكنولوجيا.

وقال مصدران لم تُكشف هويتهما للقناة الأميركية إن عمليات الشراء في العرض ستتيح لـ”سوفت بنك” زيادة حصتها في “أوبن إيه آي” والسماح لموظفي الشركة الحاليين والسابقين بسحب أسهمهم نقدا.

وأكد شخص مطلع على الملف لوكالة فرانس برس صحة التقرير.

ونقلت قناة “سي إن بي سي” عن أحد مصادرها قوله إن الموظفين لديهم حتى 24 كانون الأول/ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون المشاركة في عرض الشراء الجديد.

وأضافت “سي إن بي سي” أن الصفقة كانت بمبادرة من الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك” الملياردير ماسايوشي سون، الذي أصر على طلب حصة أكبر في الشركة الناشئة بعد وضع 500 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة لشركة “أوبن إيه آي”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من “سوفت بنك” على الفور.

وقد اكتسبت شركة “أوبن إيه آي” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها شهرة عالمية بعد أن أطلقت روبوت الدردشة الشهير “تشات جي بي تي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2022.

وتمكن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من دفع الشركة إلى تقييم طائل بلغ 157 مليار دولار في جولة حديثة من جمع الأموال ضمت مايكروسوفت وسوفت بنك وشركة صناعة الرقائق إنفيديا كمستثمرين.

وقد صنع سون، البالغ 67 عاما، اسمه من خلال استثمارات ناجحة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا” ورائد الإنترنت “ياهو”، لكنه أنفق أيضا استثمارات على إخفاقات كارثية مثل “وي وورك”.

ستو-كه/جك/ب ح