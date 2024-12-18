“سينما تدور” صالة عروض متنقلة لتقريب السينما من الجمهور في تونس

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من لا يستطيع الذهاب إلى السينما في مناطق نائية أو أحياء هامشية بتونس قد تأتي إليه داخل شاحنة تضم صالة عروض متنقلة، في مبادرة بعنوان “سينما تدور” تهدف إلى جعل الفن السابع في متناول الجميع.

تبدو البهجة واضحة على وجوه عشرات العاملات والعمال وهم يغادرون شاحنة حمراء كبيرة متوقفة في مربد مصنعهم بمدينة جمال، بعد مشاهدة الفيلم الفكاهي “بوليس” (شرطة) الأكثر شعبية حاليا في البلاد.

مِن هؤلاء، العامل المتدرب في مجال الميكانيك الالكترونية أمين الهاني (23 عاما) الذي لم تُتَح له “فرصة الذهاب إلى السينما”، قبل أن يشاهد الفيلم في شاحنة “سينما تدور” بالمدينة الواقعة شمال شرق تونس.

وداخل القاطرة الضخمة التي يبلغ وزنها 38 طنا، صُمِّمَت صالة عروض مريحة تضمّ مئة مقعد.

يلاحظ الشاب الشغوف بالسينما أن “الشاشة أكبر والمؤثرات الصوتية رائعة”، وهو المتعود على مشاهدة الأفلام على شاشة الهاتف أو الحاسوب.

ويضيف “هي أيضا تجربة رائعة لأنني عشتها مع أصدقائي”.

لا تتوفر في تونس حاليا سوى 15 قاعة سينما معظمها في العاصمة، ومدن بنزرت (شمال) وسوسة (وسط) وجربة (جنوب).

لسد هذا النقص، أطلق نشطاء في شبكة الفضاءات الثقافية “أكورا” وجمعية “فوكوس قابس” مبادرة “سينما تدور”، بدعم من ممولين يفضلون عدم كشف هوياتهم.

وتوضح مديرة المشروع غفران هراغي فكرته “كنا نبحث عن حل للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين في أقصر وقت وبموارد قليلة، لنمنحهم هذه التجربة السينمائية”.

في مدينة جمال، أعلنت شركة دراكسلماير الألمانية لأجزاء السيارات، حيث تملك مصنعا، “منح تذاكر مجانية لعمالها وعائلاتهم وأصدقائهم وكافة سكان المدينة و(ولاية) المنستير لعشرة أيام”، وفق مسؤولة التواصل في هذه الشركة جيهان بنعمور.

يراوح ثمن التذاكر في أقرب سينما بمدينة سوسة بين 10 و20 دينارا، فضلا عن تكاليف النقل، وهو مبلغ ليس في متناول أسر يعيلها عمال تراوح أجورهم بين 600 و1000 دينار (190 إلى 315 دولارا).

وتسعى الشركة الألمانية من خلال هذه المبادرة إلى “المساهمة في تنمية” الجهات الأربع التي تنشط فيها والواقعة في مناطق نائية.

في غياب دعم عمومي، ببلد يعاني المديونية، أصبحت مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص ركيزة “للنموذج الاقتصادي” لمبادرة “سينما تدور”، على ما توضح مديرتها غفران هراغي.

ويتحمل القائمون عليها تكاليف قرض لشراء الشاحنة بحوالي مليون دينار (300 ألف يورو)، ومصاريف العمل المختلفة بما يقارب 500 ألف دينار سنويا.

– “لا شيء” –

بعد بضعة أيام في جمال وصلت “سينما تدور” إلى حي هلال الذي يبلغ عدد سكانه نحو عشرة آلاف ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن وسط العاصمة لكنه يعاني معدلات قياسية من الفقر والبطالة والانحراف.

تتزاحم مجموعات من الأطفال خلف الحواجز التي تفصلهم عن غرفة العروض المظلمة، ومنهم الطفلة يمنى ورهاني (11 عاما) التي جاءت برفقة خالتها وكانت متحمسة جدا.

وتقول “إنها المرة الأولى أقصد السينما، وأتحرق شوقا لأرى ماذا يوجد داخلها”.

بدورها جاءت ربة البيت نجيبة حجي (47 عاما) برفقة أبنائها الأربعة لاغتنام هذه الفرصة الفريدة حيث لا تستطيع تحمل مصاريف مرافقتهم إلى السينما، ولم يسبق لها هي الأخرى أن ذهبت إليها.

وتعرب عن استيائها، إذ “لا يوجد أي شيء” في حي هلال، “لا دار ثقافة ولا ترفيه، هناك الشارع فقط. أطفالنا ضائعون لا أحد يهتم بهم”.

وتتمنى لو تستقر الشاحنة المثيرة للشغف بشكل دائم في هذا الحي.

في غضون أشهر قليلة استقبلت هذه المبادرة “أكثر من 15 ألف شخص”، بحسب غفران هراغي، من بينهم 7500 في واحة نفطة جنوب البلاد حيث وفّرت مشاهدة الأفلام مجانا لمدة شهر بتمويل من أحد مصدري التمور هناك.

وفي حي هلال ترعى منظمة الصحة العالمية العروض لمدة 15 يوما، تقام خلالها أيضا لقاءات توعية حول الصحة النفسية والتدخين والعنف ضد المرأة والمخدرات، إضافة إلى حصص خاصة لتلامذة المدارس وضعاف البصر أو السمع.

وتؤكد هراغي “ما يحفزنا هو التأثير الاجتماعي للثقافة وكسر الصور النمطية وتغيير العقليات، وتقاسم قيم ومبادئ الانسجام الاجتماعي والعيش المشترك”.

لتحقيق هذا “الحد الأقصى من الاندماج” يتم توظيف أطقم محلية عند كل محطة، تعمل على “تنظيم الحشود وتهيئة الشاحنة وإدارة العروض”، كما تشير هراغي.

وتختم معربة عن أملها، على المدى الطويل، في الحصول على تمويلات “لشراء ست أو سبع شاحنات وضمان موعد دائم كل شهر” في كل منطقة، ولم لا الذهاب أيضا إلى “الجزائر وليبيا أو حتى القيام بجولة في إفريقيا”.

فكا/إسب/ب ح