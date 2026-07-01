“سي ام آ سي جي ام” تشتري أنشطة “فيديكس” اللوجستية في أميركا الشمالية مقابل 1,4 مليار دولار

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أعلنت “سي إم آ- سي جي إم” (CMA CGM) و”فيديكس” (FedEx) في بيان مشترك الأربعاء أن الشركة الفرنسية بصدد الاستحواذ على “فيديكس سبلاي تشين” (FedEx Supply Chain)، الذراع اللوجستية لمجموعة “فيديكس” في أميركا الشمالية، مقابل 1,4 مليار دولار.

وتندرج هذه الصفقة التي يُتوقع إنجازها بحلول نهاية السنة رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية، ضمن اتفاق شامل يتضمن شقين آخرين هما شراكات تجارية طويلة الأمد في الشحن الجوي والنقل البحري.

وبحسب “سي إم آ- سي جي إم”، تقارب القيمة الإجمالية لمحاور الاتفاق الثلاثة خمسة مليارات دولار.

ومن خلال الاستحواذ على “فيديكس سبلاي تشين”، ستضاعف “سي إم آ- سي جي إم” ثلاث مرات حجم أنشطتها اللوجستية في أميركا الشمالية التابعة لذراعها “سيفا لوجستيكس”. وسيشغّل الكيان الناتج من الصفقة نحو 150 مستودعا، وسيوظف حوالى 20 ألف شخص، وفق ما أوضحت المجموعتان في بيانهما.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”سي إم آ- سي جي إم” رودولف سعادة، وفق ما نقل عنه البيان، إن “الاستحواذ والشراكة مع فيديكس يشكلان محطة كبرى في تطوير سيفا لوجستيكس وأنشطتنا اللوجستية في أميركا الشمالية”.

وعمليا، ستجعل الشراكات التجارية المكملة لهذا الاستحواذ من “سي إم آ- سي جي إم” “الشريك البحري المفضل لفيديكس” في إطار “اتفاق غير حصري”.

وفي مجال الشحن الجوي، ستدمج المجموعتان الفرنسية والأميركية العملاقتان بعض أنشطتهما لتعزيز تغطيتهما وتحسين استخدام أسطوليهما.

وتبلغ قيمة اتفاقي الشراكة التجارية الطويلة الأمد 3,5 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، وفق مصدر مطلع على الملف تواصلت معه وكالة فرانس برس.

مير/ع ش/جك