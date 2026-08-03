“شاطئ الفن” عروض فنية مجانية تلحق المصريين إلى وجهاتهم الصيفية

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في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر، أطلقت وزارة الثقافة الاثنين برنامج “شاطئ الفنّ” بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور “أينما كان”، بحسب المنظمين والمشاركين.

وتقول إيمان حمدي، المديرة العامة للمهرجانات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن برنامج “شاطئ الفن” يهدف إلى “إتاحة الفنون للجمهور في أماكن وجوده، والخروج بالعروض من القاعات التقليدية إلى أماكن أخرى”.

وتوضح لوكالة فرانس برس أن البرنامج تركّز في الوجهات التي تركّز فيها المصطافون هذا العام، في مطروح والإسكندرية على الساحل المصري الشمالي المطلّ على البحر المتوسط.

وتغادر أعداد كبيرة من المصريين خلال الصيف القاهرة ومحافظات أخرى إلى الشواطئ هربا من درجات الحرارة المرتفعة في العاصمة، ما يجعل المدن الساحلية مراكز جذب موسمية تستقبل عشرات الآلاف من الزوار أسبوعيا.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان أن برنامج “شاطئ الفن” يتضمن “118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري”، من بينها عروض للفنون الشعبية والموسيقى العربية والإيقاعات الشرقية، بمشاركة فرق من محافظات مختلفة.

وقال قائد فرقة طنطا للموسيقى العربية محمود صفوت لفرانس برس “الهدف هو الوصول إلى الجمهور أينما كان”.

وأضاف بعد إنهاء التمارين الأخيرة استعدادا لعرض ليلي في مطروح “ليس كل من يحب الموسيقى أو المسرح يستطيع الذهاب إلى دار أوبرا أو مسرح. هذه المرة جئنا نحن إلى الجمهور، سواء من سكان مطروح أو من المصطافين الذين يقضون عطلتهم الصيفية هنا”.

في مطروح، تقدم فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية عروضا مستوحاة من التراث البدوي المحلي، بينما تقدم فرقة طنطا للموسيقى العربية مختارات من الأغنيات الكلاسيكية المصرية.

أما في الإسكندرية، فتشارك فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية إلى جانب فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، التي تقدم عروضا مستوحاة من التراث البورسعيدي على أنغام آلة السمسمية.

ويستمر “شاطئ الفن” حتى الأول من أيلول/سبتمبر.

ستر/خلص/كام