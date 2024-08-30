“شرطة الأخلاق” التابعة لطالبان تعلن وقف “تعاونها” مع بعثة الأمم المتحدة

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قالت “شرطة الأخلاق” التابعة لحكومة طالبان إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان واصفة إياها بأنها “طرف معارض”.

ويأتي ذلك بعدما حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (أوناما) من أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد الذي يعزّز السياسات التي تقيّد حرية المرأة من شأنه أن يضر بآفاق المشاركة مع المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس “بسبب دعايتها المستمرة، لن تقدّم الوزارة بعد الآن أي دعم أو تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي ستُعدّ طرفا معارضا”.

وأضاف “نريد من المنظمات الدولية والدول والأفراد الذين انتقدوا القانون المذكور أن يحترموا القيم الدينية للمسلمين وأن يمتنعوا عن الانتقادات والتصريحات التي تسيء إلى القيم والمقدسات الإسلامية”.

ونشر القانون الجديد المؤلف من 35 مادة والذي ينص خصوصا على “وجوب تغطية وجه المرأة وصوتها وبدنها وإخفائه”، في الجريدة الرسمية في 31 تموز/يوليو.

ابه-اكل/الح/كام