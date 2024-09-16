“شوغن” يدخل تاريخ “إيمي” بحصده عددا قياسيا من الجوائز

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دخل مسلسل “شوغن” الياباني تاريخ جوائز “إيمي” الأحد بحصده عددا قياسيا من المكافآت بلغ 18، بينها أفضل مسلسل، ليصبح أول عمل غير ناطق بالإنكليزية يحصل على الجائزة الرئيسية في هذه الأمسية الملقبة “أوسكار التلفزيون”.

حصل هذا العمل المقتبس عن رواية لجيمس كلافيل والذي يستكشف الصراع على السلطة في اليابان في القرن السابع عشر، أيضا على جائزة أفضل إخراج.

وأكد كاتب سيناريو المسلسل جاستن ماركس على الرهان الإبداعي الذي قامت به قناة “اف اكس” المنتجة للعمل ومالكتها ديزني مع هذا المشروع.

وقال “لقد تبنّيتمم مسلسلا يابانيا مترجما مكلفا للغاية، تتركز أحداث الجزء الرئيسي من حبكته حول مسابقة شعرية”.

وحصد نجم المسلسل هيرويوكي سانادا جائزة إيمي لأفضل ممثل.

وقال هيرويوكي، وهو أول ممثل ياباني يفوز بجائزة إيمي بفضل تجسيده شخصية زعيم إقطاعي محنك “لقد كان مشروعا رائعا يلتقي فيه الشرق بالغرب”.

كذلك، نالت شريكته في بطولة العمل آنا ساواي التي أدت ببراعة شخصية ابنة ساموراي مخلوع تتحول إلى الكاثوليكية، جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في ما وصفته بأنه “دور العمر”.

وقد مهّد الإنتاجان الكوريان الجنوبيان “باراسايت”، الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم لعام 2020، و”سكويد غايم” الذي فاز بجوائز “إيمي” عدة في العام 2022، الطريق لهذا الفوز الآسيوي الجديد. ويؤكد تتويج “شوغن” أن الجمهور الأميركي بات يتقبل المسلسلات بلغات أجنبية مع ما تحمله من منظور ثقافي مختلف.

وتدور حوالى 70% من الحوارات في “شوغن” باللغة اليابانية، فيما يتلاشى حضور بطل الرواية، وهو بحار إنكليزي تقطعت به السبل في الأرخبيل الياباني، في المسلسل لصالح قصص الدسائس والمنافسات القاتلة.

– “هاكس” مفاجأة الحفلة –

وفي الفئات الدرامية الأخرى، اختيرت إليزابيث ديبيكي كأفضل ممثلة في دور ثانوي، بفضل تجسيدها لدور الأميرة ديانا في الموسم الأخير من مسلسل “ذي كراون” المتمحور على العائلة الملكية البريطانية.

أحدث مسلسل “هاكس” من إنتاج شبكة “اتش بي او” مفاجأة بفوزه بجائزة إيمي لأفضل مسلسل كوميدي، متفوقا على “ذي بير” الذي كان الأوفر حظا بحسب التوقعات.

وتتركز النفحة الكوميدية في “هاكس” على ثنائية غير متوقعة بين نجمة في الكوميديا الارتجالية الأميركية تؤدي دورها جين سمارت، وممثلة كوميدية شابة مكلفة تحديث أسلوبها الفكاهي، وأدت دورها هانا أينبيندر.

حصل المسلسل على جائزة أفضل سيناريو لموسمه الثالث، واختيرت جين سمارت أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي.

وقالت الممثلة البالغة 73 عاما “أنا أقدّر ذلك لأنني لا أحظى بالاهتمام الكافي، حقا”.

رغم حرمانه من الجوائز الكبرى، حصل “ذي بير” على 11 جائزة “إيمي”، بينها جوائز عدة لطاقم ممثليه، بفضل غوصه في المطبخ الخلفي لمطعم في شيكاغو يسعى أصحابه إلى انتزاع نجمة في دليل ميشلان.

فاز جيريمي ألين وايت وإيبون موس-باكراك، اللذان يؤديان دور صديقين منذ الطفولة أصبحا طاهيين، بجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثل بدور ثانوي للعام الثاني على التوالي.

وحصلت ليزا كولون-زاياس، التي تؤدي دور طباخة صعبة المراس، على جائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي.

– تتويج “بايبي ريندير” –

كذلك، شهدت الأمسية تتويج مسلسل “بايبي ريندير” الذي حقق نجاحا كبيرا على نتفليكس، بجائزة أفضل مسلسل قصير، وهي فئة مخصصة للمسلسلات ذات الموسم الواحد.

وقُدّم هذا المسلسل المتمحور على نادل في لندن يتعرض لمضايقات مستمرة من امرأة تعاني اضطرابات نفسية، على أنه “قصة حقيقية” مستوحاة من مغامرات مؤلفها الممثل الكوميدي الاسكتلندي ريتشارد غاد.

وحصل غاد على جائزة أفضل ممثل في هذه الفئة، كما نال المسلسل جائزة أفضل سيناريو.

وقد أثبت هذا المسلسل أن “الثابت الوحيد لكل نجاح على شاشة التلفزيون هو السرد القصصي الجيد، والاعتماد على قصة جيدة تحاكي عصرنا”، وفق غاد الذي ارتدى لباس الكيلت الاسكتلندي التقليدي على المسرح.

وحصدت جيسيكا غان، التي تؤدي دور الفتاة التي تضايق البطل على الشاشة، جائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي.

في الحياة الواقعية، تعرضت المرأة البريطانية التي قيل إنها ألهمت هذه الشخصية، لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت شكوى ضد نتفليكس بتهمة التشهير. وتطالب بتعويض قدره 170 مليون دولار.

تتضمن فئة المسلسلات القصيرة أيضا المختارات، وهي مسلسلات تحافظ على الموضوع نفسه لكنها تغيّر الشخصيات في كل موسم.

وفي هذا الإطار، سمحت النسخة الرابعة من مسلسل “ترو ديتيكتيف” لجودي فوستر بالفوز بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير، وهي الأولى من نوعها في مسيرة الممثلة البالغة 61 والحائزة جائزتي أوسكار.

رفو/جك/غ ر