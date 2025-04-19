“طرق دبي” تفتتح جسراً جديداً من شارع جميرا إلى شارع الميناء

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افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السبت جسراً رئيسياً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي في إمارة دبي، بطول 985 مترا، بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ المشروع يأتي ضمن أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، التي يمتد نطاق عملها على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4,8 كيلومترات.

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على “استيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، عبر تعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة”.

ويوفر الجسر الجديد “انسيابية في الحركة المرورية القادمة من شارع جميرا إلى شارع الميناء باتجاه جسر إنفينيتي، ما يسهم في رفع كفاءة الطرق، عبر توفير حركة مرورية حرة على طول الجسر الجديد بدلاً من الانتظار على الإشارات الضوئية، وبالتالي تقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 4 دقائق وبنسبة 67%”، بحسب الوكالة الرسمية.

هت/لين