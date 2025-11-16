The Swiss voice in the world since 1935
“طرق دبي” و”جوبي” تنفذان أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة “جوبي أفييشن”، أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي بين موقعين مختلفين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ “المركبة انطلقت من موقع اختبارات جوبي في مرغم، إلى مطار آل مكتوم الدولي في رحلة استغرقت 17 دقيقة، لتصبح جوبي أول شركة في العالم تنفذ رحلة مأهولة بتاكسي جوي كهربائي بين نقطتين داخل دولة الإمارات”.

وأعلنت الهيئة إنجاز 60% من أعمال إنشاء أول محطة خاصة للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي التي تنفذها شركة “سكاي بورتس إنفراستركتشر”، بحيث وصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة في المحطة الأولى من نوعها عالميا، بحسب الوكالة.

هت

