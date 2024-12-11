“طواف الإمارات” ينطلق بنسختيه شباط/فبراير القادم

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ستقام النسخة الجديدة لكل من طواف الإمارات للرجال والسيدات خلال شباط/فبراير المقبل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأوردت الوكالة عن مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، أنّ “طواف الإمارات للسيدات سيقام من 6 إلى 9 شباط/فبراير القادم، وطواف الإمارات للرجال من 17 إلى 23 من الشهر نفسه بمشاركة نخبة من أبرز رياضيات ورياضيي الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم “.

وتنطلق النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عبر أربع مراحل تمر بإمارة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى إمارة دبي، حسب الوكالة.

هت/كام