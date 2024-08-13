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“طيران الإمارات” تشغّل طائراتها المحدثة “بوينغ 777” إلى زوريخ والرياض

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كشفت شركة “طيران الإمارات” الثلاثاء عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز “بوينغ 777″، إلى وجهتين جديدتين هما زوريخ والرياض، وذلك اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت الخطوط الجوية في بيان إنها تعتزم “إضافة طائرات بوينغ 777 المحدثة إلى عملياتها في جنيف وبروكسل، لتصبحا أول وجهتين على شبكة الناقلة تتمتعان بمقصورات بوينغ 777 المحدثة على جميع الرحلات”.

وتعتزم الشركة تشغيل طائراتها المحدثة إلى زوريخ السويسرية والعاصمة السعودية الرياض عبر رحلتين لكل من المدينتين، لتكون الوجهة الأولى التي تشهد الدرجة السياحية الممتازة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية