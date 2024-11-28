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“عملية الفارس الشهم 3” تدخل قوافل الشتاء إلى غزة

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عبرت قافلتان محملتان بالمواد الأساسية الضرورية وكسوة الشتاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك ضمن “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية الإماراتية، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الوطنية أنّ “القافلتين تتألفان من 20 شاحنة تحمل على متنها أكثر 337 طناً تتضمن كسوة الشتاء، وخيما، ومستلزمات العائلة، والمواد الغذائية التي تشمل طحين وسكر وزيت الطعام والأرز، ومستلزمات طبية، وأغطية مضادة للماء”.

كما أوضحت أنها تتضمن “ستر شتوية مقاومة للأجواء الباردة، والبطانيات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء”.

وأوضحت الوكالة أنّ القافلة تأتي ضمن مواصلة  الإمارات “تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية