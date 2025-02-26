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“غرف دبي” تنظم منتدى دبي- بنغلادش للأعمال

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نظّمت “غرف دبي” منتدى دبي-بنغلادش للأعمال بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وشهدت فعاليات المنتدى إبرام مذكرة تفاهم بين “غرف دبي” وغرفة تجارة وصناعة دكا، وذلك “بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي والعمل المشترك لتنويع وتنمية التجارة والاستثمارات البينية”، وفق البيان.

ووقع مذكرة التفاهم مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه ورئيس غرفة تجارة وصناعة دكا تكسين أحمد.

وقال لوتاه “نحرص على تقديم دعم متكامل للشركات والمستثمرين من بنغلادش للمساهمة في تنمية أعمالهم في دبي، وذلك بالاعتماد على ما تتمتع به الإمارة من مقومات استثنائية”.

من جهته، قال أحمد إن “الجالية البنغالية تعتبر من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في دولة الإمارات وتشكل نحو 17% من اجمالي القوى العاملة خارج بنغلادش، وبذلك تكون الإمارات ثاني أكبر وجهة عمل خارجية للبنغاليين بعد السعودية”.

وفي العام 2024، بلغت قيمة التجارة بين بنغلادش والإمارات نحو ملياري دولار، وفق أحمد.

بور/كام

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