“غزة تحترق”.. إسرائيل تقول إنها أطلقت عملية برية ضخمة في مدينة غزة

من ستيفن شير ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – أطلقت إسرائيل يوم الثلاثاء المرحلة الرئيسية من هجومها البري الذي تتوعد منذ فترة طويلة بشنه على مدينة غزة، وعلقت بأن “غزة تحترق”، في حين أكد فلسطينيون أن المنطقة تتعرض لقصف هو الأعنف خلال عامين من الحرب.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات البرية تتوغل بشكل أكبر في المدينة، باتجاه مركزها، وأن عدد الجنود سيزيد في الأيام المقبلة لمواجهة ما يصل إلى ثلاثة آلاف مسلح من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يعتقد الجيش أنهم لا يزالون في المدينة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء “غزة تحترق. جيش الدفاع الإسرائيلي يضرب البنية التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس”.

وتتحدى إسرائيل بإطلاقها هذا الهجوم القادة الأوروبيين الذين هددوا بفرض عقوبات، كما أنها تتحدى بعض القادة العسكريين الإسرائيليين الذين يرون أن العملية قد تمثل خطأ فادحا. لكن واشنطن أبدت على ما يبدو موافقتها عليها عبر وزير الخارجية ماركو روبيو.

وفي أحدث تعبير عن القلق الدولي، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرضوا على هذه الأفعال، وهي استنتاجات رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها “معيبة” و”كاذبة”.

* جثث تحت الأنقاض والآلاف يفرون

أفاد مسؤولو الصحة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، معظمهم في مدينة غزة، خلال الساعات الأولى من الهجوم، وسط غارات جوية على أنحاء المدينة وحديث السكان عن توغلات للدبابات في عدة مناطق.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز لموقع دمر فيه صاروخ مبنيين سكنيين متعددي الطوابق عند منتصف الليل أفرادا يتسلقون كومة ضخمة من الخرسانة لانتشال ضحايا. ووقفت امرأة تبكي أثناء انتشال جثة طفلة صغيرة من بين الأنقاض والتي تم على عجل لفها ببطانية خضراء وحُملت بعيدا.

وقال أبو محمد حامد إن العديد من أقاربه أصيبوا أو قتلوا، بمن فيهم قريبة له تعرقل كتلة خرسانية الوصول لجثتها. وأضاف “لا نعرف كيف نخرجها. نحاول إخراجها منذ الثالثة صباحا”.

وجددت إسرائيل أوامرها للمدنيين بالمغادرة، وتدفقت طوابير طويلة من الفلسطينيين النازحين جنوبا وغربا على عربات تجرها الحمير ومركبات مثقلة بحمولاتها أو حتى سيرا على الأقدام.

وقال أبو تامر، وهو رجل عمره سبعين عاما يقطع الرحلة الشاقة جنوبا مع عائلته، لرويترز في رسالة نصية “هم (الاسرائيليون) بيدمروا البنايات العالية اللي زي الأبراج، معالم المدينة هدول الأبراج، بيدمروا المساجد والمدارس والطرق… بيمسحوا ذكرياتنا”.

* أمريكا تقدم الدعم والاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات

قبل ساعات من التصعيد، عبر روبيو -الذي زار إسرائيل يوم الاثنين- فيما يبدو عن دعمه لقرار الحكومة الإسرائيلية التخلي عن محادثات وقف إطلاق النار واستخدام القوة لسحق حركة حماس.

وقال روبيو إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تأمل في نهاية دبلوماسية للحرب، فإن “علينا أن نكون مستعدين لاحتمال ألا يحدث ذلك”.

لكن حلفاء آخرين أبدوا استياءهم مما يصفونه بضرر غير متناسب للمدنيين. وفي بروكسل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن التكتل سيتفق يوم الأربعاء على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، بما في ذلك تعليق بعض البنود التجارية.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الهجوم بأنه “متهور ومروع”، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومن المتوقع أن تصبح بريطانيا وفرنسا هذا الشهر أول قوتين كبيرتين تعترفان باستقلال فلسطين.

وقال شهود تواصلت معهم رويترز عبر رسائل نصية إن منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة تعرضت لقصف جوي وبحري وجوي.

وأفادوا بأن الجيش يستخدم مركبات مفخخة يتم تفجيرها عن بعد وأن الانفجارات تكون قوية لدرجة أن الحطام والشظايا يتناثر لمئات الأمتار من مواقع الانفجارات.

* البعض يرفضون الانتقال: هروب من موت لموت

رغم شدة القصف لزم بعض السكان أماكنهم، إما لأنهم لا يملكون المال اللازم لتوفير خيمة ووسائل لنقلهم أو لاعتقادهم بعدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه.

وقالت أم محمد، وهي امرأة تسكن في حي الصبرة الذي يتعرض لقصف جوي وبري منذ أيام وتتوغل فيه الدبابات “يعني زي اللي بيهرب من موت لموت، مش طالعين”.

وتشير تقديرات لكل من حماس والجيش الإسرائيلي إلى أن حوالي 350 ألف شخص قد فروا من مدينة غزة حتى الآن، فيما لا يزال بها ما يقرب من مثلي هذا العدد.

وجرى تدمير مناطق شاسعة من مدينة غزة بشكل كامل في الأسابيع الأولى من الحرب، لكن حوالي مليون فلسطيني عادوا إليها ويعيشون بطريقة أو بأخرى فيها. ويعني إجبارهم على النزوح أن جميع سكان القطاع تقريبا سيُحاصرون الآن في مخيمات على طول الساحل جنوبا فيما تسميه إسرائيل منطقة إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة وعدد من الدول التي ترفض ما تقوم به إسرائيل إن أفعالها يمكن أن توصف بأنها تهجير قسري جماعي، وإن الأوضاع في المناطق الجنوبية المكتظة التي يتم توجيه السكان للانتقال لها مزرية، إلى جانب شح المواد الغذائية ومستلزمات الرعاية الطبية والنظافة وحتى مساحات الأرض الخالية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء أن ثلاثة فلسطينيين آخرين، بينهم طفل، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 428 شخصا على الأقل، معظمهم خلال الشهرين الماضيين، فيما يصفها مرصد عالمي للجوع بأنها مجاعة من صنع الإنسان. وتقول إسرائيل إن تصوير وضع الجوع مبالغ فيه.

ويعبر بعض القادة العسكريين الإسرائيليين أيضا عن قلقهم إزاء العملية، وحذروا من أنها قد تعرض للخطر الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، كما أنها قد تكون “مصائد موت” للجنود.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن رئيس الأركان إيال زامير دعا نتنياهو إلى السعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية في وقت متأخر من يوم الأحد لمناقشة الهجوم على مدينة غزة، وحضر اثنان من المسؤولين الثلاثة الاجتماع واطلع الثالث على تفاصيله.

وتجمعت عائلات بعض الرهائن أمام منزل نتنياهو في القدس في وقت متأخر من يوم الاثنين في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن تكثيف الغارات على غزة.

وقالت عنات أنجريست والدة ماتان، وهو واحد من 20 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا أحياء “أحباؤنا في غزة يتعرضون لقصف جيش الدفاع الإسرائيلي بأوامر من رئيس الوزراء الذي قرر إرسال جنود من جيش الدفاع إلى المناطق التي يوجد فيها أحباؤنا الذين ربما يتعرضون للأذى ولا يعودون أحياء”.

وأضافت “إنه يبذل قصارى جهده لضمان عدم التوصل إلى اتفاق وعدم إعادتهم”.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 20 من إجمالي 48 رهينة متبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني.

(تغطية صحفية ستيفن شير ومعيان لوبيل من القدس ونضال المغربي من القاهرة وكريستيان مارتينيز وألكسندر كورنويل وإيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية ودعاء محمد ونهى زكريا ومروة غريب للنشرة العربية)