“غزة تحترق”.. إسرائيل تقول إنها أطلقت عمليتها البرية في مدينة غزة

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء إطلاق عمليتها البرية التي تتوعد منذ فترة طويلة بشنها في مدينة غزة، وعلقت بأن “غزة تحترق”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن قوات الجيش بدأت المرحلة الرئيسية من عمليتها البرية في مدينة غزة، المركز الحضري الرئيسي بالقطاع، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر لمئات الآلاف من المقيمين بالإخلاء.

ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل أولية تُذكر، لكنه قال إن قواته بدأت “في تفكيك البنية التحتية الإرهابية لحماس في مدينة غزة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على موقع إكس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء “غزة تحترق. جيش الدفاع الإسرائيلي يضرب البنية التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس”.

وقال سكان إن القصف تصاعد على المدينة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وسط انفجارات أعنف دمرت عشرات المنازل، إلى جانب انضمام زوارق حربية إلى الدبابات والطائرات في قصف المناطق الساحلية.

وقال نتنياهو في مستهل الإدلاء بشهادته أمام محكمة في محاكمة فساد “لقد أطلقنا عملية عسكرية كبيرة في غزة”.

(تغطية صحفية ستفين شير ومعيان لوبيل من القدس ونضال المغربي من القاهرة وكريستيان مارتينيز وألكسندر كورنويل وإيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية ودعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية)