“غوغل” تعلن عن مد كابلات بحرية من الهند

أعلنت “غوغل” الأربعاء عن تشييد كابلات بحرية من الهند لتعزيز قدرات البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة عالمية حول هذه التقنية تعقد في العاصمة نيودلهي.

وأشار العملاق الأميركي إلى أن “ثلاثة خطوط بحرية ستربط الهند بسنغافورة وجنوب إفريقيا وأستراليا” وأن “أربعة خطوط ألياف ضوئية ستعزّز الشبكات القائمة بين الولايات المتحدة والهند ومناطق أخرى في نصف الكرة الجنوبي”.

ويندرج هذا المشروع في سياق الاستثمار الكبير الذي أعلنت عنه “غوغل” في تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 15  مليار دولار والذي يشمل إنشاء أكبر مركز بيانات للمجموعة خارج الولايات المتحدة في مدينة فيساخاباتنام (جنوب شرق الهند).

وقال سوندار بيتشاي المدير التنفيذي لمجموعة “ألفابت” مالكة “غوغل” أمام حشد من الصحافيين في نيودلهي “تخوض الهند مسارا مذهلا في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن نريد الانضمام إليها كشركاء”.

وأكّد أن البلد حيث تعيش حوالى 1,5 مليار نسمة “يحتلّ موقعا متميّزا” في الثورة التكنولوجية الجارية.

وأشارت “غوغل” إلى أنه “في بلد فيه أكثر من مليار نسمة، سوف يعزّزون متانة الشبكة الإلكترونية الهندية ويحسّنون أمنها الاقتصادي”.

