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“غوغل” ستشتري طاقة نووية تنتجها شركة “كايروس” من مفاعلات صغيرة

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ستشتري شركة “غوغل” طاقة نووية من شركة “كايروس باور” الأميركية الناشئة، سيتم إنتاجها بواسطة مفاعلات صغيرة من الجيل الجديد تسمى “اس ام آر” small modular reactor SMR، على ما أعلنت الشركة التكنولوجية الأميركية الكبرى الاثنين.

وينص العقد على تشغيل أول محطة “اس ام آر” لـ”كايروس” بحلول عام 2030، مع زيادة الإنتاج حتى 2035، لتوفير استجابة إضافية لاحتياجات الكهرباء الهائلة لـ”ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”.

ورفضت “غوغل” التطرق إلى قيمة هذا العقد.

وقد أدى ظهور الحوسبة من بعد (الحوسبة السحابية) إلى زيادة استهلاك الطاقة لدى لاعبين رئيسيين في هذا القطاع مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون”، بسبب استخدام مراكز تخزين الخوادم (مراكز البيانات).

وتزايدت أهمية هذه المراكز مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الذي يتطلب كميات هائلة من البيانات وأشباه الموصلات.

ولضمان حصولها على موارد كافية من الكهرباء، تعقد الشركات البارزة في مجال الحوسبة السحابية اتفاقيات مع موردي الطاقة المتجددة، وخصوصا الطاقة النووية.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، أعلنت “مايكروسوفت” عن شراكة مع مجموعة “كونستيليشن إنرجي” الأميركية تنص على إعادة فتح مفاعل في محطة كهرباء ثري مايل آيلاند في ولاية بنسلفانيا.

وتم إغلاق المفاعل الثاني في ثري مايل آيلاند سنة 1979، وهو العام الذي شهد أخطر حادث في مجال الطاقة النووية المدنية الأميركية.

والـ”اس ام آر” مثل “كايروس إف إتش آر”، هي مفاعلات من الجيل الجديد لم يتم تشغيل أي منها بعد في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن تكلفة ابتكار النماذج الأولية مرتفعة، يُفترض أن تكون أقل تكلفة بكثير على المدى البعيد، من محطات الطاقة النووية التقليدية، لأنّه يمكن إنتاجها في سلسلة.

جس-تو/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية