“فصائل المقاومة” تحذر من مساعدة إسرائيل بالاحتجاجات في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – هددت الفصائل الفلسطينية المسلحة يوم الخميس بمعاقبة “أذناب الاحتلال” الذين يخدمون الأهداف الإسرائيلية، وذلك بعد أول احتجاجات واسعة النطاق ضد الحرب في غزة وحكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتظاهر مئات الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية في شمال ووسط غزة، وهتف بعضهم “حماس بره”، في احتجاج نادر على الحركة التي قوبل هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 بهجوم مدمر على القطاع.

ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات، التي لاقت ترحيبا من الحكومة الإسرائيلية، في وقت لاحق من يوم الخميس.

وهدد بيان صادر عن “فصائل المقاومة”، التي تضم حماس، بمعاقبة قادة “الحراك المشبوه”، والتي فسرها الفلسطينيون على أنها مسيرات شوارع.

وقال البيان إن المتظاهرين مصرون “على لوم المقاومة وتبرئة الاحتلال متجاهلين أن آلة الإبادة الصهيونية تعمل بلا توقف”.

وتابع “بالتالي، فهؤلاء المشبوهين هم مسؤولون كما الاحتلال عن الدماء النازفة من أبناء شعبنا وستتم معاملتهم بناء على هذا الأساس”.

وقال مسؤولو حماس إن للناس الحق في الاحتجاج، لكن لا ينبغي استغلال المسيرات لأغراض سياسية أو لإعفاء إسرائيل من اللوم على عقود من الاحتلال والصراع والتهجير من الأراضي الفلسطينية.

وقال بعض المتظاهرين الذين تواصلت معهم رويترز إنهم خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب، مضيفين أنهم منهكون ويفتقرون إلى أساسيات الحياة كالطعام والماء.

وقال أحد سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، الذي شهد احتجاجات يوم الأربعاء، لرويترز “لسنا ضد المقاومة. نحن ضد الحرب. كفى حروبا، لقد تعبنا”.

وأضاف عبر تطبيق للتراسل “لا يمكنك وصف الناس بالعملاء لمجرد معارضتهم للحروب، ولرغبتهم في العيش دون قصف وجوع”.