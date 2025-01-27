“فلايت ريسك” لميل غيبسون يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

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تصدر فيلم الحركة الجديد “فلايت ريسك” للممثل والمخرج ميل غيسبون شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حيث حقق 12 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع شتوية بطيئة، على ما قال محللون متخصصون في القطاع الأحد.

يشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته “لاينزغايت”، كل من مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس، وتدور القصة حول مسؤول محلي أميركي ينقل رجل عصابات تحول إلى مخبر عبر البرية في ألاسكا. وتشهد الرحلة اضطرابات عندما تُكشف الدوافع الخفية للطيار.

قال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش” Franchise Entertainment Research “هذه بداية جيدة لفيلم إثارة أصلي”. ورغم أن تعليقات النقاد أتت “سيئة”، توقّع غروس أن يحقق العمل “نتائج جيدة في مختلف أنحاء العالم”.

تراجع فيلم “موفاسا ذي لاين كينغ” “Mufasa: The Lion King” من إنتاج شركة ديزني إلى المركز الثاني، حاصدا 8,7 ملايين دولار. وبلغت إيراداته المحلية 221,1 مليون دولار، فيما حقق 405 ملايين دولار من مبيعات التذاكر في الخارج.

كما تراجع الفيلم الكوميدي “وان أوف ذم دايز” (“One of Them Days”) من إنتاج شركة سوني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار. وتلعب كيكي بالمر والمغنية سزا دور البطولة في الفيلم الذي أنتجته إيسا راي، حيث تؤديان دور زميلتين في السكن تحاولان دفع الإيجار تحت طائلة الطرد بعد أن بدد صديقهما أموالهما.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة “سونيك ذي هيدجهوغ 3” (“Sonic the Hedgehog 3”) من إنتاج شركة باراماونت بالمركز الرابع، مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة له.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة “موانا 2” (“Moana 2”) من إنتاج ديزني بالمركز الخامس. وحقق الفيلم 4,3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع التاسعة له، ومن المتوقع أن يصبح قريبا تاسع أكثر فيلم رسوم متحركة تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، وفق مجلة “هوليوود ريبورتر”.

وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:

6- “بريزنس” (3,42 ملايين دولار).

7- “وولف مان” (3,4 ملايين دولار).

8- “إيه كومبليت أنّون” (3,1 ملايين دولار).

9- “دن أوف ثيفز 2: بانتيرا” (3 ملايين دولار).

10- “ذي بروتاليست” (2,9 مليون دولار).

بور-ببك/جك/لين