“فلاي دبي” تتسلم 7 طائرات مع نهاية العام الحالي وتوظف 130 طيارًا

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” الإماراتية المنخفضة التكلفة أنها تتوقع تسلم سبع طائرات مع نهاية العام 2024، وأنها تعتزم توظيف أكثر من 130 طيارًا جديدا بحلول نهاية هذا العام.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن “الطائرات الجديدة التي ستستلمها ستدعم توسع شبكتها، مع إضافة كل من بازل وريغا وتالين وفيلنيوس إلى وجهاتها”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث “زادت أعداد الموظفين في الشركة لتصل اليوم إلى أكثر من 5800 موظف، يمثلون 140 جنسية، من بينهم أكثر من 1200 طيار، ونسير وفق خططنا الموضوعة لتوظيف أكثر من 130 طيارا بحلول نهاية العام الجاري”.

وتابع “من مقرنا في دبي، وسعت فلاي دبي شبكتها لتصل اليوم إلى أكثر من 125 وجهة، في 58 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل، مكون من 88 طائرة بوينغ 737”.

وكانت فلاي دبي قد تقدمت بطلبيتها الأولى على الإطلاق لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787، خلال معرض دبي للطيران في عام 2023.

أم/