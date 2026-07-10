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“فلاي دبي” تستأنف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام 14 عاما

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أعلنت شركة “فلاي دبي” للرحلات المنخفضة التكلفة الجمعة استئناف رحلاتها إلى مطار حلب الدولي، بعد توقف رحلاتها إلى المدينة السورية طيلة 14 عاما.

وقالت في بيان إنه من المقرر أن تنطلق الرحلات في 20 تموز/يوليو، لتصبح حلب الوجهة الثانية لشركة الطيران الإماراتية في سوريا، إلى جانب العاصمة دمشق.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في “فلاي دبي” حمد عبيدالله “منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلبا قويا على السفر بين سوريا والإمارات. ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم”.

وكانت “فلاي دبي” أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في حزيران/يونيو 2025، بعد أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.

ومع تزايد الطلب على هذا المسار، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يوميا للعاصمة السورية، وفق البيان.

م ل/كام

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