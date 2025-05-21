“فورتنايت” تعود إلى متجر تطبيقات “آبل”

afp_tickers

3دقائق

أصبحت لعبة الفيديو “فورتنايت” متاحة مجددا في الولايات المتحدة عبر متجر تطبيقات “آبل”، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الثلاثاء بعد دقائق من إعلان شركة “إيبك غايمز” المطورة للّعبة ذلك.

وقد أُطلقت “فورتنايت” عام 2017 وحققت نجاحا فوريا، ثم أزالتها “آبل” من متجرها الإلكتروني في عام 2020 متهمة شركة “إيبك غايمز” بخرق قواعدها من خلال تقديم إمكانية الدفع داخل تطبيقها من دون المرور عبر نظام “آبل”.

وأشارت “إبيك غايمز” أيضا عبر منصة إكس إلى أن اللعبة التي تتيح للاعب واحد الفوز بعد إقصاء جميع اللاعبين الآخرين، عادت أيضا إلى أوروبا على نظام تشغيل “اي او اس” من “آبل”.

وقد حُجبت “فورتنايت” في أوروبا في 16 أيار/مايو.

وقالت شركة “آبل” لوكالة فرانس برس حينها إنها لم تكن وراء إزالة اللعبة من متاجر التطبيقات البديلة، وحثت “إبيك غايمز” على التقدم مجددا بطلب لتثبيت اللعبة.

ولم ترد شركة آبل على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس الثلاثاء.

تخوض الشركة الناشرة للعبة منذ العام 2020 معركة شرسة مع شركات التكنولوجيا العملاقة بشأن العمولات التي تفرضها على البرامج التي يتم تنزيلها من خلال المتاجر الرسمية على أنظمة تشغيل مثل “آي او اس” من آبل وأندرويد من غوغل- وهي الطريقة الوحيدة تقليديا لمعظم المستخدمين لتثبيت البرامج على أجهزتهم.

رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد المجموعتين العملاقتين، وطوّرت متجر تطبيقات خاصا بها يُمكّن المستخدمين من تثبيت الألعاب من دون الحاجة إلى أنظمة آبل وغوغل اللتين تفرضان عمولاتٍ تقول “إبيك” إنها مُبالغ فيها.

وقال قاضٍ فدرالي أميركي في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن آبل لم تمتثل لأمرٍ قضائي صدر في قضية “إبيك” يُلزم الشركة المُصنّعة لأجهزة “آي فون” بالسماح للمستخدمين بوسائل أخرى لشراء المحتوى أو الخدمات.

وأوضح ناطق باسم آبل لوكالة فرانس برس آنذاك أن الشركة تُعارض بشدة قرار القاضي وتعتزم الاستئناف أمام محكمةٍ أعلى، لكنها ستلتزم به.

منغ/جك/ب ح