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“قمة الإعلام العربي 2025” تنطلق في دبي

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انطلقت الإثنين في دبي “قمة الإعلام العربي 2025” التي تُعد التجمع الإعلامي الأكبر عربيا، بمشاركة نحو 8000 إعلامي من الإمارات وخارجها، بحسب بيان لنادي دبي للصحافة.

ويشارك في القمة نخبة من كبار الشخصيات العربية، من بينهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء تحرير أبرز الصحف والمنصات الرقمية وقيادات أكبر المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وفق ما كشف نادي دبي للصحافة.

ويمتد الحدث، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، على ثلاثة أيام إلى غاية 28 أيار/مايو، ويستقبل ضيوفا ومشاركات من 26 دولة في المنطقة والعالم، بحسب البيان.

ويتضمن جدول أعمال القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية، وما يزيد على 35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، وفق نادي دبي للصحافة.

م ل/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية