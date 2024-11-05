مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

“كارفور” توقف عملياتها في الأردن

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، وكيلة العلامة التجارية العالمية “كارفور”، وقف جميع عملياتها في الأردن، من دون ذكر السبب.

ويأتي القرار على خلفية حملة مقاطعة واسعة في الأردن ضد علامات تجارية تُعتبر مرتبطة بإسرائيليين، ومنها “كارفور” و”ماكدونالد” و”ستاربكس”، منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل قبل أكثر من عام.

وقالت المجموعة في بيان نشر مساء الإثنين على صفحتها على “فيسبوك”، “اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة”.

وأضاف “نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.

ودعا ناشطون في الأردن الى مقاطعة “كارفور” تضامنا مع  قطاع غزة، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنودا إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة في أكياس عليها شعار “كارفور”.

وبدا واضحا تراجع حركة الزبائن في محلات “كارفور” في الأردن بعد ذلك.

وشهد الأردن الذي يتحدّر نحو نصف سكانه البالغ عددهم حوالى 11 مليونا من أصول فلسطينية، حملات مقاطعة عدّة خلال الأهشر المنصرمة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “لنقاطع كارفور”، وطالب المحتجون شركة ماجد الفطيم الإماراتية ب”فك الارتباط بكارفور” و”وقف استخدام اسمها التجاري” و”وقف بيع منتجات كارفور الفرنسية في المتاجر الأردنية”.

وكانت “كارفور” أكدت في وقت سابق أن معظم منتجاتها من موردين محليين، لافتة إلى أن ملكيتها تعود إلى شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وأكد رئيس مجلس إدارة “كارفور” ألكسندر بومبار في أيار/مايو أن المجموعة “مؤسسة تجارية ولا علاقة لها بأي طرف سياسي”.

وأشار الى أن “مبادرات فردية” قام بها أشخاص يعملون في محلات “كارفور” بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي قامت به حماس على إسرائيل، فأرسلوا “مساعدات غذائية” الى الجيش الإسرائيلي، لكن ذلك توقف على الفور.

وأزيل اسم “كارفور” عن جميع المتاجر المنتشرة في المملكة، وحلّ محل عدد منها الثلاثاء اسم “هايبرماكس”، وهي علامة تديرها أيضا مجموعة الفطيم الإماراتية.

وتدير شركة الفطيم التي تتخذ من دبي مقرّا حوالى 500 متجر “كارفور” في ثلاثين دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وتباينت ردود افعال الأردنيين تجاه قرار إغلاق متاجر “كارفور” بين مؤيد ومعارض. وكتبت إحدى المتابعات المؤيدات لقرار الإغلاق على صفحة المتجر “سعداء جدا بهذا القرار”، بينما قال آخر مستهزئا بالمقاطعين “نصر إستراتيجي، الحرب على غزة ستنتهي بعد هذا الحدث العظيم!”.

وكتب ثالث “طيب والذي ييستخدم تلفون آبل؟ والذي يستخدم سيارة أميركية؟ والذي عندو مكيّف ألماني؟ والذي حذاؤه إنكليزي؟ والذي أولاده يرسلون له (نقودا)، ويعيشون في أميركا وأوروبا؟”.

كط/رض

 

 

 

 

 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
204 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية