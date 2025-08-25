“كليفلاند أبوظبي” يجري عملية نوعية لزراعة الكبد لعلاج نقائل سرطانية معقدة

نجح “كليفلاند كلينك” أبوظبي في إجراء واحدة من أوائل عمليات زراعة الكبد في المنطقة لعلاج النقائل الكبدية الناتجة عن سرطان القولون والمستقيم، وفق ما أعلن المستشفى في بيان الإثنين.

وأورد البيان المنشور على منصة إكس أن العملية أجريت لمريض أربعيني من الأردن “بعد استنفاد الخيارات العلاجية التقليدية”، مؤكدا أن المريض “شُفي تماما” من السرطان.

وأوضح أنه بعد سنوات من الجراحات والعلاج الكيميائي في كل من الأردن وألمانيا، انتشر سرطان القولون إلى الكبد وتوقفت حالة المريض عن الاستجابة للعلاج، ليُحال بعدها على “كليفلاند كلينك” في أبوظبي.

