“كليفلاند كلينك أبوظبي” ينجح في علاج تسلخ “الأبهر” دون جراحة مفتوحة
أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي نجاحه في علاج مريض يعاني من تسلخ خطير في الشريان الأبهر من النوع B، باستخدام تقنية بأدنى حدود التدخل الجراحي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وذكرت أنّ استخدام تقنية الدعامة الفرعية الصدرية مكّن من تفادي جراحة كبرى لفتح الصدر وسرّع من وتيرة تعافي المريض، واصفة ذلك بأنه “عملية نوعية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط”.
وجرى في العملية إصلاح التمزق ومعالجة التورم دون الحاجة لجراحة صدر مفتوح، بفضل التقنية التي تقلل من المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية، بما في ذلك السكتات الدماغية وتلف الأعصاب.
هت/كام