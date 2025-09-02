The Swiss voice in the world since 1935
“كليفلاند كلينك أبوظبي” ينجح في علاج تسلخ “الأبهر” دون جراحة مفتوحة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي نجاحه في علاج مريض يعاني من تسلخ خطير في الشريان الأبهر من النوع B، باستخدام تقنية بأدنى حدود التدخل الجراحي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت أنّ استخدام تقنية الدعامة الفرعية الصدرية مكّن من تفادي جراحة كبرى لفتح الصدر وسرّع من وتيرة تعافي المريض، واصفة ذلك بأنه “عملية نوعية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط”.

وجرى في العملية إصلاح التمزق ومعالجة التورم دون الحاجة لجراحة صدر مفتوح، بفضل التقنية التي تقلل من المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية، بما في ذلك السكتات الدماغية وتلف الأعصاب.

هت/كام

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

