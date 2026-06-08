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“كهرباء ومياه الشارقة” تنجز مشروعات مياه بطول 70 كلم

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول من 2026، حزمة من المشروعات الإستراتيجية لتوسعة وتمديد وإحلال شبكات المياه في مختلف مناطق الإمارة، بطول إجمالي يتجاوز 70 كيلومترا، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأكد فيصل السركال، مدير إدارة المياه في الهيئة، أن الأخيرة “تواصل تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية وشبكات توزيع المياه في المناطق الجديدة، إلى جانب إحلال الشبكات القديمة واستبدالها بتمديدات حديثة ذات كفاءة وجودة عالية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الإمارة”.

وأوضح أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري شملت “استكمال شبكة توزيع المياه في منطقة الصجعة الصناعية بطول 30,5 كيلومتر، إضافة إلى مشروع استكمال خط نقل المياه الذي يربط المناطق الصناعية 11 و15 و17 بطول 2,3 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين درهم (1,36 مليون دولار أميركي)”.

هت/ح س

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