The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“كهرباء ومياه وغاز الشارقة” تنجز شبكات مياه جديدة بطول 37 كلم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجاز مشروع جديد لتمديد شبكات المياه في منطقتي الزبير وحي الدبدبة، بإجمالي طول يصل إلى 37 كيلومتراً وبتكلفة تتجاوز 25 مليون درهم (6,8 ملايين دولار)، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأوضح مدير إدارة المياه في الهيئة  فيصل السركال في تصريحات نقلتها “وام” أن “هذا المشروع يأتي تماشياً مع الخطط الإستراتيجية الشاملة لرفع كفاءة توزيع المياه، ومواكبة التوسع العمراني والسكاني المستمر في المنطقتين”.

واعتبر أن المشروع “يمثل ركيزة أساسية ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ويضمن وصول مياه شرب نظيفة وآمنة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين على مدار الساعة في منطقتي الزبير وحي الدبدبة”.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية