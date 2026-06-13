“كهرباء ومياه وغاز الشارقة” تنجز شبكات مياه جديدة بطول 37 كلم

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجاز مشروع جديد لتمديد شبكات المياه في منطقتي الزبير وحي الدبدبة، بإجمالي طول يصل إلى 37 كيلومتراً وبتكلفة تتجاوز 25 مليون درهم (6,8 ملايين دولار)، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأوضح مدير إدارة المياه في الهيئة فيصل السركال في تصريحات نقلتها “وام” أن “هذا المشروع يأتي تماشياً مع الخطط الإستراتيجية الشاملة لرفع كفاءة توزيع المياه، ومواكبة التوسع العمراني والسكاني المستمر في المنطقتين”.

واعتبر أن المشروع “يمثل ركيزة أساسية ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ويضمن وصول مياه شرب نظيفة وآمنة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين على مدار الساعة في منطقتي الزبير وحي الدبدبة”.

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