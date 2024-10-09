“كيرينغ” تعيّن مديرا عاما جديدا “غوتشي” سعيا إلى تحسين مبيعات الدار

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أعلنت مجموعة “كيرينغ” للمنتجات الفاخرة الثلاثاء تعيين ستيفانو كانتينو مديرا عاما لدار “غوتشي”، في إطار سعيها لإنعاش هذه العلامة التجارية التي تُعَدّ الأبرز لديها، في ظل الصعوبات التي تعانيها منذ أشهر.

وأوضحت “كيرينغ” في بيان أن كانتينو الذي انضمّ إليها في أيار/مايو الفائت بعدما كان مسؤولا في مجموعة “إل في إم إتش” المنافِسة وتولى مناصب في دارَي “لوي فويتون” و”برادا” طوال نحو 25 عاما، سيكون ملحقا بنائبة المدير العام للمجموعة لشؤون تطوير الشركات التابعة لها فرانشيسكا بيليتيني.

ويخلف كانتينو في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل جان فرنسوا بالو الذي يشغل منذ تموز/يوليو 2023 بصورة انتقالية منصب المدير العام لـ”غوتشي”.

وسيكون كانتينو عضوا في اللجنة التنفيذية للمجموعة.

ونقل بيان عن فرانشيسكا بيليتيني تأكيدها ثقتها “بقدرة كانتينو وفريق +غوتشي+، على (…) إعادة الدار إلى مركز الصدارة الذي تستحقهن ارتكازا على ما بُنِيَ طوال الأشهر الخمسة عشر المنصرمة”.

وانخفضت مبيعات “غوتشي” بنسبة 20 في المئة في النصف الأول إلى أربعة مليارات يورو، لكنّها تمثّل مع ذلك نحو 50 في المئة من مبيعاتها وثلثي ربحيتها التشغيلية.

واتخذت المجموعة خطوات عدة خلال هذه الفترة لتحسين وضع “غوتشي”، من بينها تعيين ساباتو دي سارنو مديرا فنيا جديدا في كانون الثاني/يناير 2023.

إلا أن التحسّن المنشود لم يتحقق بعد، ولا يزال رهنَ انتعاش السوق الصينية التي تعوّل عليها الدار الإيطالية أكثر من غيرها من العلامات التجارية الفاخرة المنافِسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”كيرينغ” فرنسوا هنري بينو في مطلع شباط/فبراير الفائت إن أولوية المجموعة “إعادة +غوتشي+ إلى المسار الصحيح”، لكنّه اقرّ بأن هذا الهدف “لن يتحقق بين ليلة وضحاها”.

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