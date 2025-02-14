“لا للترحيل”.. وزير خارجية الفاتيكان يرفض خطة ترامب بشأن غزة

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من جوشوا ماكلوي

مدينة الفاتيكان (رويترز) – انتقد الكاردينال بييترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة و”الاستيلاء” على القطاع في ثاني انتقاد شديد لسياسة ترامب من مسؤول كاثوليكي بارز هذا الأسبوع.

وقال الكاردينال بارولين إنه يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم. وأضاف خلال فعالية أقيمت في روما في وقت متأخر من يوم الخميس “لا للترحيل، وهذه إحدى النقاط الأساسية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للفاتيكان عن الكاردينال قوله “كل من ولد وعاش في غزة يتعين أن يبقى على أرضه”.

وجدد بارولين دعوة الفاتيكان القائمة منذ فترة طويلة إلى حل قيام دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وعبر العالم العربي عن غضبه، كما عبرت قوى أوروبية عن قلقها الشديد إزاء اقتراح ترامب بتوطين دائم للفلسطينيين خارج غزة للسماح بتطوير القطاع ليصبح منتجعا ساحليا تحت سيطرة أمريكية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوم الخميس إن الخطة تشكل تهديدا كبيرا للسلام الدولي.

وجاءت تصريحات بارولين بعد يومين من انتقاد البابا فرنسيس الشديد لإدارة ترامب في رسالة مفتوحة استثنائية تنتقد فيها الإدارة بشدة لحملتها في الآونة الأخيرة على المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال البابا إنه من الخطأ افتراض أن جميع المهاجرين غير المسجلين مجرمون. ووصف البابا الشهر الماضي خطة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين بأنها “مشينة”.

وقال بابا الفاتيكان في الرسالة المفتوحة “ما بني على أساس القوة وليس على أساس حقيقة تساوي جميع البشر في الكرامة.. بدايته سيئة ونهايته ستكون سيئة”.