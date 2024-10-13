“لم يكن أمامي خيار سوى البقاء والولادة هنا”.. امرأة لبنانية تضع طفلتها وسط الصراع

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من إميلي ماضي وأمينة إسماعيل

بيروت (رويترز) – كانت اللبنانية تهاني ياسين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها عندما اختارت العودة إلى مسقط رأسها في العاصمة بيروت لتلد طفلتها.

ورغم أنها كانت تعيش في غينيا الاستوائية مع زوجها وأطفالها الثلاثة، فإن ثقتها في نظام الرعاية الصحية في لبنان كانت أكبر.

ولكن بعد أيام قليلة من وصولها إلى بيروت، بدأت تهاني تشعر بالندم على قرارها. فقد كثفت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان، مستهدفة معاقل جماعة حزب الله في الجنوب وسهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من منزلها.

ورغم أن منطقتها لم تتعرض لقصف مباشر، فإن الضربات كانت قريبة منها على نحو يثير الانزعاج، كما بدأت تهاني تشعر بالخوف بسبب صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تخترق حاجز الصوت وتحلق على ارتفاع منخفض.

وبسبب حرصها على سلامة طفلتها التي لم تكن قد وُلدت بعد، انتقلت تهاني (36 عاما) إلى شقة بالقرب من المستشفى الذي كان من المقرر أن تضع فيه مولودتها.

وقالت لرويترز بعد ساعات من الولادة في مستشفى طراد بوسط بيروت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول “أخبرني أطبائي بأنني في مرحلة متقدمة للغاية من حملي ولا أستطيع السفر. لم يكن أمامي خيار سوى البقاء والولادة هنا”.

وبينما كانت مستلقية على سريرها في المستشفى بجانب طفلتها المولودة حديثا، أبدت تهاني ارتياحها لأنها وطفلتها بصحة جيدة، وهي تجربة مختلفة للغاية بالنسبة لعدد كبير من الأمهات الحبليات في ظل الصراع المتصاعد في لبنان.

ويقول الدكتور نيكولا بعقليني، أخصائي أمراض النساء والتوليد في بيروت، إنه لاحظ زيادة في حالات الولادة المبكرة ووفيات الأجنة منذ بدء الأعمال القتالية العام الماضي.

وقال بعقليني (61 عاما)، الذي يملك عيادة خاصة ويعمل أيضا في عدة مستشفيات في بيروت، “عدد وفيات الأجنة الذين ماتوا في أرحام أمهاتهم زاد أكثر، وهو أمر صادم”.

وأضاف “هناك الكثير من التشوهات، وما يثير الدهشة هو أن العديد من زملائي لاحظوا الشيء ذاته. عندما… تكون هناك حالتا وفاة لجنينين داخل الرحم في عام واحد، ثم فجأة يرتفع الرقم إلى حوالي 15 في غضون شهرين، فهذا يشير إلى أن هناك خطأ ما”.